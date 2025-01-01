Lecce, Trinchera: "Camarda? Talento naturale nato per fare il calciatore"

Prima del match interno contro il Sassuolo, ecco le dichiarazioni di Stefano Trinchera, Direttore Sportivo del Lecce, ai microfoni di DAZN: "Noi ormai abbiamo esperienza. Non è una partita che ci può condannare, dietro i risultati ottenuti c'è consapevolezza del lavoro svolto e possiamo prenderci le nostre soddisfazioni. Oggi l'obiettivo è fare una grande prestazione, dando continuità ai numeri: la Serie A è un campionato spietato, non ti aspetta e uno scontro diretto con una squadra comunque con ottime basi è sicuramente importante. Camarda? Talento naturale, nato per fare il calciatore.

Grande soddisfazione per un predestinato che ci aiuterà. Maleh? Ragazzo che si è sempre comportato nella maniera corretta, in primis facciamo gli interessi della società e lo abbiamo rimesso in lista".