Lecce, Trinchera: "Gandelman preso per dare qualità e creare pericoli"

Prima della sfida dell'Olimpico tra Roma e Lecce, ai microfoni di DAZN, Stefano Trinchera ha commentato il match in programma: "La squadra è in grande forma, siamo reduci da una sconfitta con il Napoli immeritata. Qualche ingenuità nei gol subiti l'abbiamo commessa, ma è giusto pensare in positivo vista la prestazione molto, molto positiva. Non dobbiamo commettere errori in questi stadi, vorremmo dare uno strappo con le classiche big. La squadra se la gioca su tutti i fronti ed è tutto aperto, perché mancano ancora tante gare. Gandelman? L'abbiamo preso per avere un centrocampista offensivo che potesse attaccare la porta. Nell'ultimo periodo ha avuto anche lui un problema e speriamo possa trovare il feeling con il gol.

Gasperini senza Celik e Wesley col turco che non ha recuperato dall'affaticamento muscolare e il brasiliano squalificato. Sulle fasce spazio a Rensch e Tsimikas. In mediana con Kone infortunato gioca El Aynaoui. Sulla trequarti scelto Pisilli al fianco di Pellegrini per assistere l'unica punta Malen. Di Francesco senza Coulibaly in mediana, dentro Ngom. Spazio all'israeliano Gandelman sulla trequarti, Stulic vince il ballottaggio con Cheddira.

Le formazioni ufficiali.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.