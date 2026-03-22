Verona, Sammarco: "È mancato solo il gol, ma siamo qui a commentare un'altra sconfitta"

Nel post-partita di Atalanta-Verona è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico degli scaligeri, Paolo Sammarco.

L'analisi della gara.

"Credo che per il secondo tempo che abbiamo fatto, è mancato solo il gol. Il primo tempo abbiamo sofferto molto di più, potevamo ripartire molto meglio tecnicamente. Nel secondo tempo abbiamo dato tutto e abbiamo avuto tre o quattro occasioni per riprenderla. Peccato che siamo qui a commentare un'altra sconfitta".

Come sta la squadra.

"Vogliamo dimostrare di tenerci tanto a questa maglia e fare partite importanti. Sono ragazzi che hanno voglia di mettersi in mostra e di far bene. Dobbiamo continuare a fare il massimo ogni domenica, io ho un gruppo di ragazzi che ci tiene tanto, non mi hanno mai dato la sensazione di aver mollato. Ora, come sempre, dobbiamo preparare la prossima partita al meglio".