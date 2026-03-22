Pescara, Gorgone: "Rosso ad Acampora? Il VAR crea dei grossi problemi"

Giorgio Gorgone, tecnico del Pescara, ha parlato ai microfoni di Rete8 al termine della partita persa per 4-2 in casa dell'Empoli: "Il rosso ad Acampora? Devi essere furbo per capire che un'entrata così è grave se vista dalla televisione, ma non gli è andato sulla tibia. Il VAR crea dei grossi problemi: al rallentatore a video è un brutto fallo, mentre in dinamica è un'entrata normalissima. Questo episodio ha condizionato clamorosamente la partita. Abbiamo fatto degli errori sulle palle inattive, forse sul terzo gol subito c'è stata un'ingenuità in fase di valutazione. Era una sfida molto importante, sono sicuro che in parità numerica ce la saremmo giocata e probabilmente l'avremmo anche vinta".

Sul 2-2, siete andati vicini al gol del vantaggio...

"Ho visto una squadra viva. Se riesci a pareggiarla e sfiori il gol del 3-2, è normale pure che tu conceda qualcosa: in caso contrario, sarebbe stato un caso da studiare".

Tornando al fallo di Acampora, cosa contesta del VAR?

"Ho visto l'episodio a video. Acampora cerca il contrasto su un avversario in scivolata, c'è una gamba che è rasa al terreno e va ad impattare con la tibia del giocatore. Se fossi stato in campo non avrei dato l'espulsione perché non è stato un fallo di gioco pericoloso e voluto. A video sembra un'entrata grave, ma cosa doveva fare Acampora per intercettare il pallone? Lasciamo perdere".

Un commento sulle prestazioni di Caligara e Brugman?

"Ho visto fare una partita di qualità e intensità a tutta la squadra. Giocare per più di 80 minuti in dieci è faticoso, ma non sembrava che fossimo in inferiorità numerica. Queste partite sono determinanti, oggi avevamo un'opportunità importante: ora ci sono tre punti in meno in palio, sappiamo benissimo cosa ci sarà da fare al prossimo turno a Reggio Emilia. E' un peccato per questo risultato, quelli di oggi erano punti pesanti".

Nei primi trenta minuti, al di là dell'espulsione, ci sono stati tanti errori per il Pescara...

""Forse siamo partiti meno brillanti del solito, sbagliando un paio di uscite. L'inferiorità numerica è stata una mazzata, abbiamo faticato inizialmente nel prendere le misure".

Sulle prime due reti subite si poteva fare meglio?

"Certo. Tre gol presi su palla inattiva sono tanti: gli avversari avevano una struttura leggermente migliore della nostra e questo ha pagato, ma noi potevamo fare meglio. Questi sono episodi che condizionano le partite".

Dopo la sosta può rientrare qualcuno?

"Cagnano sarà fuori per squalifica, spero di avere a disposizione più giocatori possibili per tenere aperta ogni soluzione. Siamo concentrati sul nostro obiettivo, quella di oggi era una partita importante ma l'abbiamo sbagliata perché si è incanalata molto male. Ora dobbiamo resettare immediatamente e concentrarci sulla partita di Reggio Emilia: ci ritroveremo già mercoledì".