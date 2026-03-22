Via dal Bologna, Immobile si sblocca in Ligue 1: ecco il primo gol con il Paris FC

Gli sono servite sette partite di Ligue 1, ma alla fine Ciro Immobile si è sbloccato nel massimo campionato francese. L'attaccante italiano di 36 anni, lasciato il Bologna nel mercato invernale per firmare con il Paris FC, ha impiegato 46 giorni per sbloccarsi e segnare il suo primo gol con la maglia del club transalpino.

Arrivato a febbraio, Ciro Immobile era attesissimo quale ex Scarpa d'Oro sei anni prima. Immobile non aveva trovato la via della rete personale nelle prime sei giornate di Ligue 1, ma la sfida odierna contro il Le Havre è stata l'occasione giusta. Un destro imprendibile nel cuore dell'area e privo di marcature che gli ha permesso di togliersi questo peso e portare momentaneamente avanti il Paris FC 1-0. Tutto alla prima esperienza di sempre in Ligue 1 in carriera.

Un assist del connazionale Diego Coppola (ex Hellas Verona) in area ha generato una mezza volée imparabile dell'ex Lazio. Con tanto di esultanza furente, urlando a Mbow dopo il primo sigillo trovato. In seguito l'autogol di Ayumu Seko ha aumentato il passivo del Le Havre e slanciato invece la ciurma di Kombouare al termine del primo tempo.