Sudtirol, Castori: "Sconfitta determinata più per demeriti nostri che da meriti dell'avversario"

Nel post partita di Sudtirol-Frosinone, sfida vinta dagli ospiti per 3 reti a 1, il tecnico dei tirolesi Fabrizio Castori è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi ragazzi. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni riportate dai colleghi di TuttoFrosinone.

Mister gli episodi tecnici sfavorevoli hanno inciso?

"Abbiamo regalato due gol in maniera grossolana. Dopo il primo gol abbiamo subito un attimo di sbandamento ma il Frosinone nel primo tempo non ha mai calciato in porta. Siamo dispiaciuti perhè la sconfitta è determinata più da nostri demeriti che da meriti dell'avversario".

Mister la prestazione?

"Prestazione della squadra su cui ho poco da dire. Due errori due gol. Il calcio è fatto di episodi e si pagano".