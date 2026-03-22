Kessie occasione di mercato per l'estate. Possibile ritorno in A, occhio all'ingaggio
Franck Kessié potrebbe fare ritorno in Serie A quest'estate. 29 anni, il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto con l'Al Ahli, dove vi è approdato nell'estate 2023. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, Kessie vuole tornare in Europa. Più precisamente in Italia, dove ha vissuto le sue migliori stagioni.
Tra le squadre maggiormente interessate c'è la Juventus, ma non solo. Da capire il discorso ingaggio: l'ex Milan percepisce attorno ai 16 milioni lordi l'anno (dati Capology), cifra evidentemente fuori dalla portata di qualsiasi club di Serie A. Tuttavia ritrovandosi svincolato dal 1° luglio, Kessie dovrebbe ricontrattare un nuovo accordo. In più ci sarebbe l'occasione di acquistare il giocatore a parametro zero.