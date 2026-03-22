Serie B, le formazioni ufficiali di Entella-Reggiana: Cuppone sfida Novakovich
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Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Entella-Reggiana, gara di Serie B in programma alle ore 19:30. Ecco le scelte dei due tecnici:
VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Franzoni, Squizzato, Benedetti, Di Mario; Tirelli, Cuppone. A disposizione: Siaulys, Rinaldini, Alborghetti, Nichetti, Del Lungo, Dalla Vecchia, Karic, Turicchia, Boccadamo, Debenedetti, Guiu, Stabile. Allenatore: Andrea Chiappella.
REGGIANA (3-5-1-1): Micai; Papetti, Quaranta, Lusuardi; Rover, Bertagnoli, Reinhart, Portanova, Libutti; Girma, Novakovich. A disposizione: Seculin, Cardinali, Vicari, Marcon, Bonetti, Mendicino, Vallarelli, Charlys, Belardinelli, Bozhanaj, Lambourde, Fumagalli. Allenatore: Lorenzo Rubinacci.
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