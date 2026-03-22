Atalanta, Zappacosta: "Zona Champions? Daremo il massimo per esserci"
Davide Zappacosta, autore del gol vittoria dell'Atalanta contro l'Hellas Verona, è stato intervistato a fine partita ai microfoni di Dazn.
C'è anche l'Atalanta in zona Champions League?
"Noi cerchiamo sempre di esserci. Stiamo dando il massimo anche quest'anno per arrivare più in alto possibile. È quello che continueremo a fare fino alla fine".
Ecco di seguito, il tabellino di Atalanta-Hellas Verona.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (dal 76' Hien); Zappacosta, De Roon (Dall'88' Samardzic), Ederson (dal 63' Pasalic), Bernasconi; De Ketelaere (dal 76'' Musah), Zalewski (dal 64' Raspadori); Krstovic. All.Raffaele Palladino.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro (dall'85' Bernede), Gagliardini (dal 66' Al Musrati), Harroui (dal 66' Suslov), Frese (dal 46' Oyegoke); Bowie (dal 78' Sarr), Orban. All. Paolo Sammarco.
Marcatori: 37’ Zappacosta (A).
Arbitro: Giovanni Ayroldi.
Ammoniti: Edmundsson (H), Valentini (H), Gagliardini (H), Hien (A).