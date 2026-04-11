Juve e Milan su Lewandowski, l'agente avvistato a Barcellona per valutare il rinnovo

Il futuro di Robert Lewandowski è diventato il rebus principale del calciomercato internazionale e notizia di primario interesse per Juventus e Milan, sulle sue tracce per il potenziale colpo a zero. L’attaccante polacco si trova a meraviglia in Spagna, ma il contratto in scadenza con il Barcellona a fine stagione aprono delle riflessioni sul suo futuro.

Il club bianconero e il Diavolo restano con le antenne dritte, in attesa di novità in casa blaugrana, perché il presidente Joan Laporta starebbe già progettando il colpo Harry Kane dal Bayern Monaco. Mentre Juventus e Milan bramano un attaccante della portata di Lewandowski, che vanta oltre 600 gol in carriera, nonostante ad agosto compirà 38 anni.

Ma è arrivato un colpo di scena. Il Barcellona non è ancora pronto a salutare il suo numero nove e ha messo sul piatto una proposta di rinnovo per un'altra stagione: l'agente di Lewandowski, Pini Zahavi, è stato avvistato in Catalogna proprio in settimana - stando a quanto rivelato da Mundo Deportivo - per incontrare la dirigenza del club blaugrana e discutere i dettagli del contratto. Laporta si aspetta una risposta definitiva entro la fine del mese: in caso di fumata nera certamente Juventus e Milan spingerebbero sul pedale dell'acceleratore per convincere l'ex Bayern ad approdare in Italia.