Liverani: "Lazio, vedere l'Olimpico vuoto è deprimente. Sta a Lotito trovare una soluzione"

Dopo la vittoria contro il Monza, per la Lazio si avvicina un esame importante contro la Juventus. A presentare la sfida è Fabio Liverani, intervenuto ai microfoni di Radiosei: "La Juventus, dopo la partita con il Milan, rappresenta un confronto in cui riceverai un segnale di quello che la Lazio è e potrebbe essere". Una partita che può quindi fornire indicazioni significative sulle ambizioni dei biancocelesti e sulla loro crescita dopo questo avvio di stagione.

Liverani: "Contro la Juventus bisogna giocare con il fuoco dentro"

Liverani indica anche l'atteggiamento necessario per affrontare i bianconeri: "Servirà una prestazione di grande intensità, anche per sfruttare l'impegno europeo della Juventus. C'è da dare un segnale, su questo non c'è dubbio. Così come è chiaro che la pressione è tutta bianconera". Per l'ex centrocampista, però, questo non dovrà modificare l'approccio della Lazio: "Questo non toglie che devi andare lì a giocare con il fuoco dentro. È anche l'opportunità di spingere sull'acceleratore".

Liverani sul rapporto tifosi-Lotito: "Questa situazione fa male al calcio"

Liverani interviene infine sulla frattura tra la tifoseria e Claudio Lotito: "Ho avuto la fortuna e la forza di conoscere questa tifoseria nel bene e nel male. Su una cosa siamo uguali, il pensiero sul rispetto della persona. Questa situazione fa male al calcio". L'immagine dell'Olimpico lo ha colpito particolarmente: "Vedere l'Olimpico così è stato deprimente, desolante per tutti, ma se i tifosi sono arrivati a questo significa che sono arrivati ad un punto di sofferenza inimmaginabile. Non c'è altra persona se non Lotito che deve trovare la soluzione a tutto questo".