Lazio-Lecce, in programma questo sabato per la 12esima giornata di Serie A, è una partita da cuore a metà per Fabio Liverani. "Una per la carriera da calciatore, l’altra per quella da allenatore", ha spiegato nell'intervista al Corriere dello Sport. "Sono le due avventure più importanti. La Lazio, dopo un anno a Perugia, mi ha permesso di entrare nel calcio internazionale, giocare la Champions League e con grandi campioni. A Lecce, invece, la mia grande partenza da tecnico, con due campionati vinti e un legame con la gente e il territorio che è rimasto e, credetemi, rimarrà per tutta la vita".

Il passato giallorosso

Tre stagioni al Lecce (dal 2017 al 2020) non si cancellano, per questo l'allenatore romano racconta il momento che lo ha più segnato: "Il giorno della vittoria del campionato di Serie C. Eravamo in giro per la città a festeggiare e vedere persone adulte con le lacrime agli occhi, per essere usciti dall’inferno, mi ha segnato", ha detto Liverani. "Sono piccole cose che hanno aiutato anche nella cavalcata dell’anno successivo, con la vittoria della B. Ho vissuto quotidianamente la passione della piazza, ciò che ho ricevuto lì non l'ho mai ricevuto da nessuna altra parte. Lecce sarà sempre qualcosa di unico e straordinario e io ne sarò sempre il primo tifoso ovunque andrà".

Due giocatori differenti

Lassana Coulibaly e Davide Frattesi sono i due giocatori che potrebbero fare la differenza nell'incrocio di campionato. "Coulibaly l’ho pure allenato a Salerno per un breve periodo: è un professionista serio, ragazzo eccezionale e calciatore forte, abbina qualità a quantità e ha senso di inserimento, sa legare molto bene i reparti", ha spiegato Liverani. "Frattesi mi è sempre piaciuto, sa segnare e muoversi nello spazio: l'ho paragonato a calciatori come Gerrard e Lampard. All'Inter ha avuto una frenata, ma per la sua crescita andare alla Lazio è stata la scelta migliore".