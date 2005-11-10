Liverani sicuro: "Tra la Lazio e altre non vedo differenze abissali". Poi parla di Cataldi

Intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare dell'attualità di casa Lazio, l'ex centrocampista dei biancocelesti Fabio Liverani si è detto ottimista per la squadra di Gattuso, sostenendo di non vedere tanta differenza con le inseguitrici: "C’è tanta differenza tra le prime sei-sette e le altre squadre. Le prime viaggiano ad una media molto alta fino a quando non ci sono scontri diretti. Tra la Lazio è le altre quattro non c’è una differenza così abissale. Napoli la Lazio ha fatto un altro step importante di personalità, maturità, ma anche di gioco e tecnica. Il messaggio è che non è lì per caso, poi dove arriverà lo capiremo nel tempo".

Il discorso si è poi allargato agli ultimi infortuni patiti al Maradona contro il Napoli: "Senza le assenze ed i problemi di Sutalo e Tavares, sicuramente avrebbe potuto fare un ulteriore ed ultimo sforzo per provare a vincere. Tutti, però, hanno gli infortunati. Il più bravo sarà proprio quello che riuscirà a portare la stagione dalla propria parte malgrado i contrattempi".

Infine, una considerazione su Danilo Cataldi, il cui contratto con la Lazio scadrà a giugno: "Le mie stagioni più belle da calciatore le ho avute proprio nelle due circostanze in cui ho vissuto questa situazione. Cataldi è quello che ha più storia e più sentimenti per questa squadra. Non sarà facile per lui trattenere le emozioni, ma fa parte del calcio. Non bisogna viverlo con rancore e con rabbia, i comportamenti devono restare sempre gli stessi. Lui è spesso andato a giocare in prestito, c’è sempre stato un legame. È stato un amore un po’ burrascoso, ma è dal settore giovanile che è legato a questo club. Non può essere un addio come un altro, ma fa parte del lavoro".