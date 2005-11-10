La Lazio continua a guidare la classifica di Serie A e il successo contro il Lecce rappresenta un ulteriore segnale di forza. Ne è convinto Fabio Liverani, ex centrocampista biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Radiosei: “Quello della Lazio con il Lecce è stato un bel segnale. Nei primi 15'-20' la squadra di Gattuso non è riuscita a fare il proprio calcio. Ma i segnali di una squadra forte arrivano proprio nelle difficoltà”. Liverani ha poi sottolineato l'importanza della crescita dei singoli: “La crescita di Taylor e Frattesi hanno diretto la gara in un'altra direzione, di totale dominio della Lazio”.

Liverani su Isaksen: “Gattuso gli ha restituito fiducia”

Particolarmente positivo il giudizio su Gustav Isaksen: “Lo scorso anno aveva perso fiducia, si sentiva un po' imbrigliato. Oggi ha fiducia, è in un periodo psico-fisico importante che lo porta a prendersi dei rischi”. Meriti attribuiti anche a Gennaro Gattuso: “Sono tutte qualità che ha tirato fuori Gattuso nel gruppo. Anzi, nella totalità del gruppo. Anche Cancellieri è entrato deciso. Il gruppo è unito, crede nel tecnico ed in quello che fa”. Promosso anche il centrocampo, definito “ben costruito ed assortito”, considerando pure Rovella e Dele-Bashiru.

La corsa scudetto: “Il livello della Serie A è mediamente basso”

Liverani ha infine analizzato gli equilibri del campionato, evidenziando come la grande partenza della Lazio non abbia prodotto un vantaggio significativo sulle inseguitrici: “Queste dodici partite dimostrano che c'è troppa differenza tra una parte e l'altra del campionato”. Poi la riflessione sulla lotta al vertice: “Il livello è mediamente basso. La quinta è a soli sei punti dalla Lazio. Se ho la forza di vincere con tutte quelle meno forti sto comunque tra il quinto e sesto posto. Se vuoi fare qualcosa di straordinario devi vincere anche negli scontri diretti”.