Liverpool devastante, Galatasaray ribaltato: altre tre reti nei primi 16' della ripresa

Al 56' di Liverpool-Galatasaray la situazione è chiarissima: i reds in 10 minuti del secondo tempo hanno virtualmente chiuso il discorso qualificazione. Due reti segnate, sommate a quella della prima frazione e un 3-0 senza appello. Poco da dire ad Anfield, con la squadra di Arne Slot che aveva pareggiato i conti dell'andata con una rete di Szoboszlai al 25'. Prima dell'intervallo il portiere turco Cakir aveva parato un rigore di Salah ma poco può fare in questa seconda frazione nella quale è schiacciante il dominio inglese: segna prima Ekitike al termine di una splendida azione tutta di prima, partita da Szoboszlai e proseguita con Mac Allister e Salah prima di arrivare al francese che ha colpito al 51'.

Due minuti più tardi segna Gravenberch pronto a concludere a rete su una respinta di Cakir su tiro di Salah. l'egiziano si consola qualche minuto dopo segnando con uno splendido sinistro a giro al 61'