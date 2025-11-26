Llorente ha fiducia nell'Inter contro l'Atletico Madrid: "Sono abituati a giocare in ogni stadio"

L'ex attaccante Fernando Llorente, presente per Prime Video al Metropolitano per la partita di Champions League tra i padroni di casa dell'Atletico Madrid (una delle sue ex squadre) e l'Inter, ha parlato così nel pre-gara partendo dai Colchoneros: "La squadra ha iniziato male, iniziavano a criticarlo, è sempre la stessa storia ma i giocatori stanno iniziando a giocare molto bene adesso. Penso che soprattutto il 5-2 al Real Madrid abbia cambiato volto alla loro stagione. Sfidano una squadra fortissima come l'Inter, sarà una partita incredibile e abbiamo voglia di vederla".

Sul derby, si esprime così Llorente: "Con il Milan hanno fatto una grande partita, hanno avuto tante opportunità ma poca precisione. Se non le sfrutti, alla fine succede che gli altri ti fanno gol. C'è stato persino un rigore sbagliato e dopo tanti errori è difficile tornare in partita". Conclude quindi nelle sue riflessioni Llorente, estendendo lo sguardo più in generale sull'Inter: "L'Inter è una grandissima squadra, abituata a giocare in ogni stadio. E questo è importante".

Di seguito le formazioni di Atletico Madrid-Inter.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Cardoso, Gallagher; Alvarez, Baena.

A disposizione: Esquivel, De Luis, Koke, Griezmann, Sorloth, Almada, Carlos Martin, Lenglet, Pubill, Galan, Raspadori, Gonzalez.

Allenatore: Diego Pablo Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny.

A disposizione: J. Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Thuram, Luis Henrique, Acerbi, Frattesi, Diouf, Cocchi, Alexiou, Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.