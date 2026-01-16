Lo Jagiellonia affronterà la Fiorentina in Conference, Kaminski: "Per noi è l'evento dell'anno"

Sarà lo Jagiellonia l'avversario della Fiorentina al playoff di Conference League. Cosa pensano in Polonia di questa sfida? Radio FirenzeViola, durante la trasmissione 'Palla al centro', l'ha chiesto al responsabile della comunicazione giallorosso Emil Kaminski: "Il mio dirigente presente a Nyon aveva detto di preferire la Fiorentina perché è una squadra famosa e sarà dunque una festa di calcio. E contro una grande squadra lo Jagiellonia può mostrare la sua qualità".

La squadra va bene nel campionato polacco?

"Sono sicuro che questa gara per la nostra squadra sarà la gara della vita. Per alcuni che hanno oltre 30 anni questa gara è ancora più importante, peccato che alcuni saranno assenti. Ma per noi sarà l'opportunità per dimostrare il nostro valore e mostrare la città, la squadra e tutto il resto".

Come viene vista la Fiorentina?

"Sappiamo che era in crisi ma gli ultimi risultati mostrano che è in crescita, passo dopo passo. Inoltre è sempre la Fiorentina e ha grandi giocatori. Per noi sarà l'evento dell'anno. Lo stadio contiene 22.500 spettatori".