TMW Radio Volpi: "Lotito? Serve rispetto per la Lazio. Roma, ecco come vedrei Totti"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Jacopo Volpi.

Tonali sarebbe il sogno di tante big italiane:

"Sarebbe un affare per tutti, ma c'è il discorso qualità-prezzo. La qualità è alta, ma lo è di più il prezzo. Vale molto. 80 mln? Non li vale quasi nessuno, il prezzo è fuori mercato. A me piace molto, è un giocatore importante. Tonali con Gasperini? Certo, perchè ce l'ha già avuto. Ha fatto cose importanti con lui".

Che ruolo potrebbe avere Totti alla Roma?

"Ha già fatto il dirigente alla Roma, anche rappresentanza, un po' controvoglia. O gli dai un ruolo tecnico o quello tra società e squadra, oppure dovrebbe diventare un referente di mercato perché ha un grande occhio. Se la Roma lo prende, che abbia un ruolo chiaro".

Che ne pensa della nuova telefonata di Lotito?

"I laziali non ne possono può. I ringraziamenti per aver salvato la Lazio ci sono stati, ma si è andati oltre ora. Il laziale vorrebbe una società competitiva. Cairo dice che è pronto a farsi da parte, lui non lo fa. Credo ci voglia rispetto per il tifoso e di una società che ha una storia importante".