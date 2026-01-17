Lobotka torna al gol in Serie A tre anni e mezzo dopo: il Napoli sblocca subito col Sassuolo
Il Napoli sblocca il match contro il Sassuolo immediatamente. Dopo 7 minuti circa ci pensa Stanislav Lobotka, con una ribattuta vincente: un destro al volo dopo una respinta di Muric su un tiro di Elmas. Lo slovacco non segnava in Serie A da agosto 2022, contro il Verona. Tre anni e mezzo dopo, riecco una sua rete..
