Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lobotka torna al gol in Serie A tre anni e mezzo dopo: il Napoli sblocca subito col Sassuolo

Lobotka torna al gol in Serie A tre anni e mezzo dopo: il Napoli sblocca subito col SassuoloTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:10Serie A
Pierpaolo Matrone

Il Napoli sblocca il match contro il Sassuolo immediatamente. Dopo 7 minuti circa ci pensa Stanislav Lobotka, con una ribattuta vincente: un destro al volo dopo una respinta di Muric su un tiro di Elmas. Lo slovacco non segnava in Serie A da agosto 2022, contro il Verona. Tre anni e mezzo dopo, riecco una sua rete..

Articoli correlati
Subito Lobotka, ma il Sassuolo è in partita eccome: Napoli avanti 1-0 all'intervallo... Subito Lobotka, ma il Sassuolo è in partita eccome: Napoli avanti 1-0 all'intervallo
L'Inter vince e allunga sulle inseguitrici. Forfait per Neres e Kean: le top news... L'Inter vince e allunga sulle inseguitrici. Forfait per Neres e Kean: le top news delle 18
Napoli, Elmas 'lancia' Vergara: "Ha qualità: tutti noi crediamo in lui e merita di... Napoli, Elmas 'lancia' Vergara: "Ha qualità: tutti noi crediamo in lui e merita di giocare"
Altre notizie Serie A
Subito Lobotka, ma il Sassuolo è in partita eccome: Napoli avanti 1-0 all'intervallo... Subito Lobotka, ma il Sassuolo è in partita eccome: Napoli avanti 1-0 all'intervallo
Inter, Chivu: "Maturi nell'accettare che gli ultimi minuti erano difficili e dovevamo... Inter, Chivu: "Maturi nell'accettare che gli ultimi minuti erano difficili e dovevamo difendere"
De Siervo ricorda Commisso: "Sempre pronto a combattere per i suoi obiettivi e la... De Siervo ricorda Commisso: "Sempre pronto a combattere per i suoi obiettivi e la squadra"
Dimarco: "Con Inzaghi potevamo vincere di più, Chivu ha dato nuovi stimoli alla vecchia... Dimarco: "Con Inzaghi potevamo vincere di più, Chivu ha dato nuovi stimoli alla vecchia guardia"
Gasperini alza il muro sul mercato: "Ne parlo solo ed esclusivamente con la proprietà"... Gasperini alza il muro sul mercato: "Ne parlo solo ed esclusivamente con la proprietà"
Fiorentina, arriva il saluto di Vanoli a Commisso: "Grazie per la fiducia che mi... Fiorentina, arriva il saluto di Vanoli a Commisso: "Grazie per la fiducia che mi hai dato"
Lobotka torna al gol in Serie A tre anni e mezzo dopo: il Napoli sblocca subito col... Lobotka torna al gol in Serie A tre anni e mezzo dopo: il Napoli sblocca subito col Sassuolo
Como su Nuno Tavares? Fabregas: "Se troviamo l'occasione giusta per migliorare, bene"... Como su Nuno Tavares? Fabregas: "Se troviamo l'occasione giusta per migliorare, bene"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
1 Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas
2 Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci
3 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
4 Cagliari-Juventus, le probabili formazioni: confermato David, Spalletti dà ancora fiducia a Miretti
5 Il mondo del calcio in lutto: è morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter strappa tre punti da Udine con grande maturità: 1-0 firmato Lautaro e +6 sul Milan
Immagine top news n.1 Commisso e la Fiorentina, storia d’amore senza lieto fine: il trofeo sfiorato ma mai sollevato
Immagine top news n.2 Gasperini gongola coi giornalisti di fede giallorossa: "Nell'Olanda gioca Malen, non Zirkzee"
Immagine top news n.3 Inter, Marotta ricorda Commisso: "Perdiamo una delle ultime figure di presidente mecenate"
Immagine top news n.4 Bove riparte dal Watford: contratto di 6 mesi con opzione fino al 2031. Lunedì le visite
Immagine top news n.5 Comunicato della Fiorentina: "Scenderemo in campo per onorare Rocco Commisso"
Immagine top news n.6 Morte Commisso, Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente: nessuna richiesta di rinvio
Immagine top news n.7 Morte Commisso, Bologna-Fiorentina verso il rinvio? Più no che sì: cosa filtra dalla Lega
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.2 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.3 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.4 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 De Siervo ricorda Commisso: "Sempre pronto a combattere per i suoi obiettivi e la squadra"
Immagine news Serie A n.2 Dimarco: "Con Inzaghi potevamo vincere di più, Chivu ha dato nuovi stimoli alla vecchia guardia"
Immagine news Serie A n.3 Gasperini alza il muro sul mercato: "Ne parlo solo ed esclusivamente con la proprietà"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, arriva il saluto di Vanoli a Commisso: "Grazie per la fiducia che mi hai dato"
Immagine news Serie A n.5 Lobotka torna al gol in Serie A tre anni e mezzo dopo: il Napoli sblocca subito col Sassuolo
Immagine news Serie A n.6 Como su Nuno Tavares? Fabregas: "Se troviamo l'occasione giusta per migliorare, bene"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, le formazioni ufficiali di Bari-Juve-Stabia: Gytkjaer sfida Leone
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Alvini: "Espulsione di Konè? L'atteggiamento è quello che vogliamo"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Dionisi: "Bisogna dare meriti al Sudtirol, noi imprecisi"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti amaro: "Approccio era stato buono. Papu? Un leader"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Biancolino: "Percorso resta positivo, ringrazio i ragazzi. Pensiamo già alla prossima"
Immagine news Serie B n.6 Mantova, Modesto: "Orgoglioso dei ragazzi, sappiamo che campionato dobbiamo fare"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vis Pesaro, c'è un rinforzo sulla fascia: dal Catanzaro arriva il giovane Piras
Immagine news Serie C n.2 Serie C, vittorie nette per Benevento e Lecco. Il Cittadella si butta via nel finale
Immagine news Serie C n.3 Il Crotone si rinforza in difesa: dal Potenza arriva Mattia Novella
Immagine news Serie C n.4 Il Pontedera si rinforza in difesa: dal Pisa arriva in prestito Jeremy Mbambi
Immagine news Serie C n.5 Colpo in attacco per il Ravenna: dal Trapani arriva Manuel Fischnaller
Immagine news Serie C n.6 Il Sorrento saluta Commisso: "Viola Park simbolo di lungimiranza sportiva ed imprenditoriale"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Cagliari Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Juventus, partita cruciale per la stagione di entrambe
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, Georgsdottir risponde a Severini: Fiorentina-Genoa termina 1-1
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, l'anticipo fra Parma e Milan termina a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.3 La Serie A Women ricorda Commisso: "Il Viola Park centro nevralgico del nostro movimento"
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma-Milan apre il 2026 della Serie A Women. La Fiorentina scenderà in campo
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "Noi e il Napoli le due sorprese della A. Importante fare risultato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)