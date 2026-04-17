Locatelli ha rinnovato, la verità di Gasp su Ranieri, Pengwin chiude il caso Kean: le top news delle 18

La Juventus continua a costruire il proprio futuro e blinda uno dei suoi punti fermi: capitan Manuel Locatelli ha firmato il rinnovo di contratto fino al giugno 2030, con l’ufficialità attesa a breve. Dopo i prolungamenti di Kenan Yildiz, Weston McKennie e dell’allenatore Luciano Spalletti, arriva dunque un altro prolungamento per continuare a gettare le basi del futuro.

Intanto, sul fronte panchine, tiene banco la conferenza di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida tra Roma e Atalanta. Il tecnico ha commentato le polemiche nate negli ultimi giorni con Claudio Ranieri: "Questa intervista di venerdì ha creato questa situazione. Per me è stata veramente una sorpresa incredibile, non c'è stato mai un tono diverso fra me e Ranieri, sia nelle conferenze che nei rapporti diretti fra noi due. È stata una cosa inaspettata e in tanti mesi non avevo mai avuto questa sensazione o questi toni da parte sua". In conferenza è intervenuto anche mister Daniele De Rossi, che sul suo futuro al Genoa ha detto: "Ho detto mille volte che sto bene qui e che sono un ambizioso".

Non si placa infine il botta e risposta tra Kristian Pengwin e Moise Kean, attaccante della Fiorentina. L’influencer ha parlato di "aggressione verbale unilaterale" e di "minacce gravi e inaccettabili", criticando anche la mancata presa di posizione netta del club viola. Nella nota diramata in queste ore ha poi aggiunto di non voler proseguire oltre la polemica, chiudendo di fatto la vicenda dal proprio punto di vista.