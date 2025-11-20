Lookman-Atalanta: pace fatta (anche) sui social. Riapparse su Instagram le foto con la Dea

Atalanta - Ademola Lookman: pace fatta, anche sui social. Sì perché dopo alcuni mesi, l'attaccante nigeriano ha nuovamente pubblicato tutte le foto che lo ritraggono con la maglia nerazzurra e che in estate aveva rimosso, arrabbiato per il 'no' che la Dea aveva detto all'Inter riguardo al suo trasferimento.

Nonostante questo primo (e forse soltanto apparente) tentativo di disgelo, il futuro di Lookman a Bergamo resta piuttosto incerto. Per lui, soprattutto all'estero, c'è la fila e negli ultimi giorni si parla di un forte interessamento del Galatasaray, con i turchi che potrebbero sfruttare il canale preferenziale dato dal connazionale Victor Osimhen e mettere sul piatto un ingaggio monstre (dalla Turchia parlano di 9 milioni annui). Vedremo se l'Atalanta continuerà a fare muro, per un giocatore il cui contratto scadrà nel giugno del 2027.

Di Lookman ha parlato anche il nuovo allenatore degli orobici Raffaele Palladino, che nella giornata di ieri si è presentato in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico sul nigeriano: "Quanto è importante per noi Ademola? Molto. Oltre a lui ho telefonato a tutti i calciatori che erano in Nazionale, e Ademola si è presentato molto bene: valuterò il suo impiego in base agli allenamenti che farà".