United, Amorim respira: "L'intervista di Ratcliffe ha avuto un impatto enorme"

Il Manchester United è tornato quantomeno a respirare, così come il suo tecnico Ruben Amorim. Nelle ultime due gare sono arrivati due pareggi contro Tottenham e Nottingham Forest, è vero, ma il clima è decisamente differente rispetto a qualche settimana fa, quando l'allenatore portoghese sembrava ad un passo dall'esonero.

Lo stesso Amorim ha sottolineato, in un'intervista rilasciata a StanSport, come sia stata fondamentale per riportare il sereno un'intervista rilasciata da Jim Ratcliffe a ottobre, nella quale aveva ribadito pubblicamente la sua fiducia in Amorim, spiegando che il progetto è triennale.

Queste le parole di Amorim: "Quell'intervista ha calmato notevolmente gli animi nel club. Il rumore attorno a noi è cambiato completamente, e questo è stato molto importante per la squadra e per me. Ha avuto un impatto enorme. Non su come faccio le cose, ma su come le persone guardano a ciò che stiamo facendo. È stato essenziale. È sempre molto importante (ricevere supporto, n.d.r.), ma è ancora più importante che i tifosi capiscano che abbiamo una strada chiara e che continueremo a seguirla", ha spiegato.

Poi ha aggiunto: "Il mio percorso qui è stato molto positivo, ho imparato molto. A volte le cose vanno bene, vinciamo, e poi ci troviamo di fronte a un risultato diverso. La gente inizia a guardarti in modo diverso. A volte è difficile, ma impariamo molto. Penso di essere un allenatore migliore ora e sono preparato per il presente e il futuro", ha assicurato.

Ricordiamo che, dopo un inizio di stagione un po' incerto, il Manchester United è imbattuto da cinque partite (tre vittorie e due pareggi) e, dopo l'undicesima giornata di Premier League, si trova al settimo posto con 18 punti.