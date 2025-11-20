Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Milan, primo allenamento con tutti i nazionali: Santiago Gimenez ancora a parte

Milan, primo allenamento con tutti i nazionali: Santiago Gimenez ancora a parte TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 13:15Serie A
Giacomo Iacobellis
fonte Da Milano, Antonio Vitiello

È terminato il primo allenamento settimanale del Milan con tutta la squadra a disposizione dopo il rientro dei nazionali. Ancora a parte Santiago Gimenez, che va quindi verso il forfait nel derby di domenica contro l'Inter.

Le parole di Adrien Rabiot
"Il derby è una partita elettrica, non l'ho mai vista allo stadio, ma non vedo l'ora di esserci perché questo tipo di partite mi piacciono tantissimo. In tv non si percepisce bene l'ambiente, ma sarà bello poter dire di aver giocato un derby così. Sarebbe bello vincere all'ultimo minuto con un tuo gol! Sarà difficile, siamo due squadre forti. Si deciderà sui dettagli. Maignan mi ha parlato dell'importanza di questa partita, di quanto sia fondamentale vincere per la storia e per i tifosi. Tutto questo mi carica, non vedo l'ora di giocare, anche perché è da un mese che non gioco e ho tanta voglia di tornare in campo".

Sulla mentalità di Allegri: "Con il mister mi sono sempre trovato bene. Sono molto contento di averlo ritrovato, mi piace essere con le persone giuste. Il Milan è un club straordinario, con tanta storia e sarebbe bello vincere qui. Penso di essere al posto giusto per fare quello che amo di più e per continuare a migliorare. Allegri è fantastico, è sempre positivo e sa comunicare con tutti. In campo mi piace la sua “rabbia”, la determinazione, la voglia di vincere. Mi ritrovo sempre nei suoi discorsi, trova sempre le parole giuste, anche quando a fine partita non abbiamo giocato bene. La sua personalità ti entra in testa e questo gruppo di calciatori giovani fa molto bene. Per il mister sono un “cavallo pazzo”: sono un giocatore che dà sempre tutto, che va avanti e indietro. A lui piacciono i cavalli e penso gli piaccia il paragone con l'ippica".

Articoli correlati
Santi Gimenez s'è giocato l'ultima carta: l'obiettivo è evitare la cessione a gennaio... Santi Gimenez s'è giocato l'ultima carta: l'obiettivo è evitare la cessione a gennaio
Gimenez, missione riscatto o addio: il suo tempo al Milan può scadere già a gennaio... Gimenez, missione riscatto o addio: il suo tempo al Milan può scadere già a gennaio
Milan, svelati i costi della campagna acquisti 2024/25: Gimenez il più caro, poi... Milan, svelati i costi della campagna acquisti 2024/25: Gimenez il più caro, poi Fofana
Altre notizie Serie A
Non solo l'Italia: tutti gli altri accoppiamenti. Possibile sfida Svezia-Polonia Non solo l'Italia: tutti gli altri accoppiamenti. Possibile sfida Svezia-Polonia
Genoa, De Rossi: "Voglio una partita con attributi anche fuori casa. Deve essere... Live TMWGenoa, De Rossi: "Voglio una partita con attributi anche fuori casa. Deve essere difficile farci gol"
Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di... Live TMWSorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
Simonelli: "Milan-Como a Perth è un sacrificio accettabile per il futuro del calcio... TMWSimonelli: "Milan-Como a Perth è un sacrificio accettabile per il futuro del calcio italiano"
Playoff Mondiale, Irlanda del Nord sul cammino dell'Italia. Eventuale finale contro... Playoff Mondiale, Irlanda del Nord sul cammino dell'Italia. Eventuale finale contro Galles o Bosnia
Torino, Cairo: "Asllani deve invogliarci a riscattarlo. Paleari? Prolunghiamo i positivi"... TMWTorino, Cairo: "Asllani deve invogliarci a riscattarlo. Paleari? Prolunghiamo i positivi"
Gravina: "Entro dicembre proporrò la riduzione di promozioni e retrocessioni" TMWGravina: "Entro dicembre proporrò la riduzione di promozioni e retrocessioni"
Vanoli: "Difenderò Ranieri fino alla morte. Lo volevo già al Venezia, è un capitano... Vanoli: "Difenderò Ranieri fino alla morte. Lo volevo già al Venezia, è un capitano esemplare"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un riconoscimento? In casa Milan il protagonista delle riflessioni è Leao: il prolungamento non è necessario. Juve e rossoneri prendano esempio dal caso Kvara-ADL
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
5 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Immagine top news n.0 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
Immagine top news n.1 Playoff Mondiale, Irlanda del Nord sul cammino dell'Italia. Eventuale finale contro Galles o Bosnia
Immagine top news n.2 Marotta: "Direttamente al Mondiale Nazioni con ranking basso. Calcio europeo sia tutelato"
Immagine top news n.3 L'Italia è ancora temuta? Gli azzurri visti dai 4 possibili Paesi rivali: alle 13 il sorteggio playoff
Immagine top news n.4 Sorteggio playoff Mondiale, alle 13 il via: tutto quello che c'è da sapere. Italia testa di serie
Immagine top news n.5 Buonfiglio (pres CONI): “Mondiali? Per andarci non basta l’entusiasmo di Gattuso”
Immagine top news n.6 Bologna pronto a blindare Castro: proposto un rinnovo di contratto al giocatore fino al 2031
Immagine top news n.7 Playoff Mondiali, oggi il sorteggio: fasce e schede delle 12 possibili avversarie dell'Italia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.2 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.3 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.4 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Alberti: “Novara, ambiente ideale. Cortese? Può diventare un grande centrocampista”
Immagine news Serie A n.2 Maifredi: "Bologna, Sartori è il miglior dirigente sportivo in circolazione in Italia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Gianni Bezzi: "Derby di Milan importante. Chiellini ha ragione su Yildiz, perché..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Irlanda del Nord prima avversaria dell'Italia: il ct punta sui ragazzi di Liverpool
Immagine news Serie A n.2 Genoa, De Rossi: "Voglio una partita con attributi e grande intensità anche fuori casa"
Immagine news Serie A n.3 Non solo l'Italia: tutti gli altri accoppiamenti. Possibile sfida Svezia-Polonia
Immagine news Serie A n.4 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
Immagine news Serie A n.5 Simonelli: "Milan-Como a Perth è un sacrificio accettabile per il futuro del calcio italiano"
Immagine news Serie A n.6 Playoff Mondiale, Irlanda del Nord sul cammino dell'Italia. Eventuale finale contro Galles o Bosnia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, si lavora per la mediana: oltre a Touré della Samb piace Giunti del Perugia
Immagine news Serie B n.2 Monza, report medico: intervento di appendicectomia per Arvid Brorsson
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Bisoli tormentato dalla pubalgia: salta anche il big match col Monza
Immagine news Serie B n.4 Venezia, clamoroso ritorno di Johnsen? Il norvegese sta trovando poco spazio alla Cremonese
Immagine news Serie B n.5 Paolo Bianco: "Non avrei mai voluto lasciare l'Ucraina, un giorno ci tornerò"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Pyyhtia: "La squadra è forte, se faremo bene non sarà una sorpresa"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Siracusa, risoluzione consensuale del contratto con Luan Capanni
Immagine news Serie C n.2 Crotone, Longo: "Cerignola ristrutturato mentalmente. È un campionato durissimo"
Immagine news Serie C n.3 Perugia, è caccia al nuovo Ds. Soluzione interna? Gaucci è disposto ad accettare il ruolo
Immagine news Serie C n.4 Il figlio d'arte Suazo approda nei pro. L'attaccante saluta il Monastir e va al Team Altamura
Immagine news Serie C n.5 Il passaggio di proprietà del Rimini resta ancora bloccato: Di Matteo in attesa della Pec
Immagine news Serie C n.6 Alberti: “Novara, ambiente ideale. Cortese? Può diventare un grande centrocampista”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions League, 4ª giornata: stasera in campo la Roma. E il Barca per la vetta
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Greggi: "Se pensiamo ai playoff di Champions? Prima c'è il Leuven..."
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Champions League, 4ª giornata: il Real cade contro l'Arsenal. Bene il Paris FC
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Pinto: "Contro il Lione avremmo meritato i tre punti. Triste per il risultato"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve Women, Canzi: "Col Lione prestazione al limite della perfezione. Felice anche del pari"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, 4ª giornata: Juve sprecona, è pari con il Lione. Bene il Wolfsburg
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…