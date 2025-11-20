Playoff Mondiale, Nuova Caledonia-Jamaica e Bolivia-Suriname: Congo e Iraq in finale

Si è tenuto poco fa il primo sorteggio dei playoff che daranno l'accesso al Mondiale, quello che non coinvolgeva né l'Italia né tutte le altre Nazionali europee. Come già annunciato nei giorni scorsi, delle sei squadre presenti nell'urna di Zurigo, la Repubblica Democratica del Congo e l'Iraq erano già qualificate, per meriti legati al ranking FIFA, alle due finali e sono state inserite rispettivamente nel primo path e nel secondo, mentre gli altri incontri sono stati rivelati poco fa.

La Nuova Caledonia sfiderà, in campo neutro in Messico come anche tutte le altre gare, la Jamaica, mentre la Bolivia se la vedrà con il Suriname. La vincente della prima sfida se la vedrà con la Repubblica Democratica del Congo mentre la vincente della seconda affronterà l'Iraq.

Il quadro completo.

Semifinali (26 marzo):

Nuova Caledonia-Jamaica

Bolivia-Suriname

Finali (31 marzo):

Nuova Caledonia/Jamaica-Repubblica Democratica del Congo

Bolivia/Suriname-Iraq