Lookman incubo della Fiorentina: sesto gol ai viola, squadra più perforata dal nigeriano
Notte fonda per la Fiorentina che, dopo essere passata in svantaggio nel primo tempo a Bergamo contro l'Atalanta per via del gran gol di Kossounou, ad inizio ripresa ha subito la rete del raddoppio da Ademola Lookman. Un giocatore che, quando vede la squadra viola, si mostra sempre particolarmente ispirato.
Quello segnato oggi è infatti il sesto gol realizzato in carriera dal nigeriano ai gigliati. Si tratta della squadra contro cui ha timbrato più volte il tabellino nel corso della sua carriera. Alle spalle della Fiorentina, in questa particolare classifica, ci sono Napoli ed Empoli a quota 5 reti e poi il Milan con 4.
