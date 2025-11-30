Raddoppio immediato dell'Atalanta: Lookman firma il 2-0, la Fiorentina dorme e sbanda
Pronti-via e l'Atalanta firma subito il raddoppio. Al 51' calcio d'angolo dalla destra e incornata di De Ketelaere: De Gea respinge coi suoi ottimi riflessi, ma sulla ribattuta si avventa Ademola Lookman, che lasciato tutto solo in area da Dodo scarica in rete il gol del 2-0.
