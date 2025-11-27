Atalanta, Lookman: "Abbiamo mostrato il nostro DNA. Importante tornare al gol"

Successi importantissimo in trasferta per l'Atalanta. La Dea si è imposta 3-0 sul campo dell'Eintracht Francoforte nella quinta giornata di Champions League. Al termine della sfida, l'attaccante nerazzurro Ademola Lookman ha parlato ai canali ufficiali della società: "Una vittoria importantissima quella di oggi, credo che abbiamo dimostrato che avevamo già fatto vedere nel secondo tempo a Napoli, anche se il risultato lì non è stato quello che volevamo. Ma stasera abbiamo mostrato il nostro DNA".

"Si, penso che soprattutto nel primo tempo ci abbiamo provato, abbiamo prodotto tanto, abbiamo creato un po’ di occasioni. Ma è stato difficile concretizzare nel primo tempo. Ma ovviamente il mister all’intervallo ci ha detto di avere pazienza, che i gol sarebbero arrivati e così è stato nel secondo tempo. Abbiamo segnato molto velocemente, tre gol in sette minuti più o meno. Questo è un buon segnale per tutti: essere propositivi, attaccare".

Quanto è importante per te tornare al gol?

"Sì, penso che tornare al gol e ritrovare la sensazione di far gol sia importante per me. Ma la cosa fondamentale per me è la squadra e che la squadra abbia vinto stasera. Ci prendiamo questa vittoria e pensiamo già alla partita del fine settimana. Vogliamo vincere anche quella e continuare questo percorso"