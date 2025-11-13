Nigeria, Mondiale non ancora sfumato. Osimhen si sveglia ai supplementari ed elimina il Gabon

Non è ancora finito il sogno Mondiale per la Nigeria di Ademola Lookman e Victor Osimhen. Nella semifinale di playoff, infatti, la formazione allenata da Eric Chelle ha battuto 4-1 ed eliminato il Gabon.

Ci sono voluti i supplementari alle Aquile per eliminare gli avversari. Dopo il gol realizzato dal 78' dall'attaccante del Siviglia Akor Adams, la doccia fredda è arrivata nel finale, con la rete del pareggio realizzata dall'ex Juventus Mario Lemina al 89'. Nella prima frazione dei tempi supplementari, però, Chidera Ejuke prima e Victor Osimhen poi, regalano alla Nigeria il doppio vantaggio. Nel secondo tempo l'ex attaccante del Napoli chiude i conti e realizza la sua doppietta personale.

Tra qualche ora si scoprirà anche chi sarà l'avversaria tra Camerun e Repubblica Democratica del Congo, con le due nazionali che si sfideranno a partire dalle 20:00.