Bologna, per l'estate può tornare di moda l'idea Lucca: e non sarebbe la prima volta

Il Bologna pensa ad un centravanti per la prossima stagione. La formazione rossoblù sta impostando il calciomercato che verrà e sta provando a porre le basi per l'anno che verrà. Fra i movimenti in attacco, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci un possibile interessamento per Lorenzo Lucca, centravanti del Napoli ma che ora è in prestito in Inghilterra con la maglia del Nottingham Forest.

Non è la prima volta che il giocatore è finito sul taccuino degli uomini mercato rossoblù. La prima volta è stata quattro anni fa quando il ragazzo si stava mettendo in luce con la maglia del Pisa e la formazione felsinea stava inseguendo un vice Zirkzee. Alla fine la situazione non si concretizzò con il giocatore che, nonostante le visite mediche fissate, optò per il trasferimento nei Paesi Bassi a vestire la maglia dell’Ajax.

La seconda volta invece fu invece lo scorso gennaio. Il centravanti non stava trovando il giusto spazio alla corte di Antonio Conte mentre a Bologna c’era la possibilità invece che Thjis Dalling potesse davvero partire nella finestra invernale di calciomercato. Alla fine l’olandese è rimasto alla corte di Italiano e il giocatore scelse ancora una volta l’estero e la formazione biancorossa che milita in Premier League.