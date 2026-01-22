Lucca dice addio al Napoli. Il centravanti in partenza da Capodichino per l'Inghilterra
Lorenzo Lucca sta partendo in questi istanti dall'aeroporto di Capodichino per raggiungere l'Inghilterra, dove domani sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto con il Nottingham Forest.
Il centravanti, intercettato dai cronisti presenti allo scalo partenopeo, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito al suo addio alla maglia azzurra dopo pochi mesi dal suo arrivo. L'operazione col Nottingham Forest, ricordiamo, si è conclusa sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 35 milioni al termine dell'attuale stagione.
