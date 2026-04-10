Spalletti e lo spoiler alla squadra sul rinnovo: "Ci eravamo detti di frequentarci un po'..."

La Juventus ha annunciato il rinnovo di contratto di mister Luciano Spalletti con un emozionante contenuto social in cui si vede lo stesso allenatore comunicare la decisione e l'avvenuta firma alla squadra: "I primi a saperlo. La squadra sempre prima di tutto. Spalletti 2028 - si inizia da qui", il commento a margine.

Queste le dichiarazioni di Spalletti alla squadra: "Quando sono arrivato 7 mesi fa, mi hanno proposto questo contratto. Era un modo per dire frequentiamoci un po', conosciamoci e poi saremo liberi di decidere. Io ho accettato senza esitazioni perché volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro e rendermi conto di cosa foste voi perché ero rimasto impressionato a vedervi da fuori e mi piaceva il fatto di entrare nel vostro spogliatoio e allenarvi. Era facile immaginare la grandezza della Juventus e immaginare l'idea futurista della Juventus, più difficile era trovare un gruppo bello e di ragazzi uniti come voi, un gruppo forte e voglioso di stare insieme come se foste tutti dentro la stessa maglia.

Ogni volta che vi vedo vedo la Juve, per questo ho ritenuto importante dirlo prima a voi questo fatto. Abbiamo deciso di prolungare questo contratto per altri due anni. Voglio dirlo prima a voi e naturalmente abbiamo davanti delle sfide, ma sono convinto che con voi diventeranno belle sfide perché le affronterò con la vostra disponibilità e la vostra forza. C'è la responsabilità della grandezza del club, dobbiamo rendere orgogliosi quei milioni di tifosi che appartengono a uno dei più bei club, a uno dei più grandi club, a livello mondiale. Grazie per la vostra disponibilità e oltre la fine".