Francisco Conceicao è cresciuto a dismisura. Primo in A per dribbling tentati e riusciti

Francisco Conceição si è preso la Juventus a quasi due anni dal suo arrivo. Quattro gol e quattro assist, soprattutto una crescita costante nelle ultime cinque partite. Il punto di svolta è stata la trasferta all'Olimpico contro la Roma. In quell'occasione Chico ha firmato uno dei gol più belli della stagione: un sinistro al volo dal limite dell'area, con Svilar proteso in tuffo e che non ha potuto fare nulla.

L'asticella si è alzata da lì in poi. Assist contro il Pisa e 9 dribbling compiuti su 11 tentati Contro il Sassuolo ha confezionato un altro assist per Yildiz e creato quattro grandi occasioni, risultando il più pericoloso tra i calciatori in campo. Infine, contro il Genoa, ha firmato il quarto assist stagionale per il 2-0 di McKennie, guadagnandosi al triplice fischio il paragone di Spalletti con un giovane Mohamed Salah: "Uno degli esterni più forti che abbia mai visto".

Fin qui il tabellino, poi ci sono altri numeri: in Serie A è primo per dribbling riusciti per 90' (5.17), tentati per 90' (8.31) e conduzioni progressive per 90' (5.23). Colpisce però anche l'apporto difensivo: terzo tra gli esterni per percentuale di duelli vinti (50.87%), guida la classifica degli attaccanti bianconeri per tackle vinti (18) e palloni recuperati sulla trequarti ogni 90' (1.0). Tra gli esterni primeggia per tocchi in area (6.45 per 90') e accelerazioni (1.22 per 90'), ed è secondo per azioni offensive riuscite per 90' (7.38) e xG senza rigori (0.36). Numeri che ne fanno, probabilmente, il migliore esterno per rendimento della Serie A.