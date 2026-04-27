Napoli, Lukaku vive in una bolla: le sue condizioni verranno valutate a fine settimana

Ultime sul futuro di Roberto Lukaku raccolte dal Corriere dello Sport: d’accordo con il Napoli, ha deciso di proseguire il percorso ad Anversa, nel centro di Maesschalck, e ieri dopo il primo messaggio social ha pubblicato anche un video che lo immortala al lavoro. Big Rom sta vivendo questo periodo in una bolla, volontariamente isolato ed evidentemente concentrato in vista del Mondiale.

Il quarto della sua carriera: è il grande obiettivo di una stagione piena di tormenti e dolori tra l’infortunio (grave) di agosto, la morte del padre in Congo e la traumatica gestione a distanza dei momenti successivi alla sua scomparsa. Un anno tremendo, per lui. Le sue condizioni verranno valutate a fine settimana.

Un anno da cancellare anche sui social per il bomber belga: sul suo account ha rimosso tutte le foto, risparmiandone soltanto tre. Quella del gol al Verona del 28 febbraio, l’unico della stagione; la celebrazione della conquista della Supercoppa a Riyadh; e un omaggio alla memoria di papà Roger.