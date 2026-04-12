Napoli, ancora non si è rivisto Lukaku: può slittare il rientro dell'attaccante dal Belgio

Per un centravanti che torna, un altro appare lontano con la mente oltre che con il corpo dalle sorti della squadra. Può essere sintetizzata così la situazione in casa Napoli, atteso dall'importantissima sfida di campionato contro il Parma. Con 3 punti, gli azzurri possono andare a -4 dalla capolista Inter e metterle pressione in vista della sfida di questa sera vedrà la squadra di Chivu opposta al Como.

Contro i gialloblù di Cuesta, Conte recupera Rasmus Hojlund. L'attaccante ha smaltito il virus influenzale che lo ha costretto a saltare la sfida con il Milan: è pronto dunque a riprendersi il suo ruolo di riferimento offensivo, con alle spalle De Bruyne e McTominay. Ancora lontano dal rientro sotto il Veusvio, invece, Romelu Lukaku. Come riporta il Corriere dello Sport il suo rientro dal Belgio, dove sin dalla sosta ha scelto di smaltire un problema all’ileopsoas, mancando una doppia convocazione del club, potrebbe slittare. Era atteso in settimana, ma il dubbio resta.