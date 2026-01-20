Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lungo colloquio con Fabbri all'intervallo: Lazio, l'arbitro finisce (ancora) nel mirino

Lungo colloquio con Fabbri all'intervallo: Lazio, l'arbitro finisce (ancora) nel mirino
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 00:23Serie A
Alessio Del Lungo

Non c'è un clima sereno in casa Lazio e non poteva essere altrimenti visto lo 0-3 casalingo contro il Como. Nel mirino, come spesso accaduto ultimamente, c'è l'arbitraggio di Michael Fabbri. Dalle immagini infatti si è potuto notare come tante scelte abbiano creato disappunto nei calciatori biancocelesti, che si sono rivolti al direttore di gara protestando in maniera vibrante. Tra i più nervosi c'era sicuramente Danilo Cataldi.

Nell'intervallo tanti elementi della Lazio, compreso Maurizio Sarri, hanno avuto un lungo colloquio con Fabbri direttamente nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Le telecamere hanno ripreso Romagnoli, Cataldi, Cancellieri e Provedel in prima fila, ma anche gli altri erano poco inclini ad accettare quello che era stato deciso. Vedremo se ci saranno ulteriori novità nelle prossime ore con qualche presa di posizione.

