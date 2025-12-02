Lutto nel mondo del calcio, è scomparso l'ex capitano della Roma Arcadio Venturi
Lutto nel mondo del calcio, se ne è andato all'età di 96 lo storico capitano della Roma Arcadio Venturi. Nella sua lunga carriera ha vestito anche le maglie di Inter e Brescia. Di seguito il messaggio di cordoglio del club giallorosso.
"L’AS Roma apprende con dolore della scomparsa di Arcadio Venturi, storico capitano che ha sempre dimostrato uno straordinario attaccamento ai nostri colori.
Ha portato la fascia al braccio in 101 partite ufficiali.
Inserito nel 2016 nella Hall of Fame della Società, Venturi ha vestito per 9 stagioni la maglia giallorossa, collezionando 290 presenze e 18 gol, tra il 1948 e il 1957.
È rimasto sempre un grande tifoso della Roma.
Il Club partecipa al cordoglio, stringendosi al dolore della famiglia".
