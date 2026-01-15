Maignan eroe per il Milan a Como, si avvicina il suo rinnovo. Ecco quando potrebbe essere

Il Milan vince ancora una volta nel segno di Mike Maignan. A Como la squadra di Massimiliano Allegri deve ringraziare nuovamente il portiere francese, che ha salvato il risultato in più di un'occasione, permettendo ai suoi di rimontare in seguito la partita, vincendo grazie al rigore di Nkunku e alla doppietta di Rabiot. Dopo un'annata di alti e bassi con qualche infortunio di troppo, l'ex Lille è tornato sui suoi livelli.

Il Diavolo si è dunque convinto che forse fargli firmare il rinnovo di contratto è una buona idea e così ha riattivato i contatti con il suo entourage, lavorando per molto tempo ai fianchi i procuratori del calciatore, che alla fine si è convinto che rimanere in rossonero fosse la scelta migliore che potesse fare. Ecco perché è ormai a un passo il prolungamento dell'accordo del classe '95.

La società di Via Aldo Rossi si augura che la prossima settimana possa essere quella buona per la sua firma fino al 2031. Un giocatore tanto importante dentro al campo, quanto fuori e a dimostrarlo è proprio la sua leadership, testimoniata dalla fascia da capitano che porta con orgoglio al braccio. Oggi più che mai è lui il vero e proprio trascinatore del Milan.