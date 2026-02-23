Clamoroso retroscena su Maignan: a dicembre offerta della Juve migliore di quella del Milan

Clamoroso retroscena di mercato, quello raccontato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Lo scorso dicembre la Juventus avrebbe contattato infatti Mike Maignan, prospettandogli anche un ingaggio simile, se non leggermente superiore, a quello poi concordato nel rinnovo di contratto col Milan che è stato ufficializzato lo scorso 31 gennaio.

La dirigenza juventina - spiega il giornalista esperto di calciomercato - avrebbe sondato l’entourage del portiere francese, chiedendo la disponibilità a sedersi al tavolo per discutere un possibile futuro insieme e sostituire in prospettiva il tanto criticato Michele Di Gregorio. L’interesse della Vecchia Signora, dunque, era concreto. In un primo momento Maignan avrebbe preso tempo, ribadendo però come la sua priorità fosse il Milan. Successivamente, il capitano dei rossoneri avrebbe comunicato in modo definitivo che non ci sarebbero stati margini per un suo trasferimento a Torino come rinforzo a parametro zero dalla prossima stagione.

Come noto, Maignan alla fine ha rinnovato il suo accordo col Diavolo fino al 30 giugno 2031, andando a guadagnare 5 milioni di euro netti a stagione e spegnendo definitivamente ogni sirena di mercato: dalla Juve al Chelsea fino al Bayern Monaco. Intanto, in questa stagione per lui si contano finora 29 presenze e 12 clean sheet, con 23 gol subiti.