Maignan salva il Milan, Allegri: "Ci sono giocatori da 100 milioni e da 1, ci sarà un motivo"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport al termine della partita vinta 3-1 dalla sua squadra sul campo del Como, in rimonta: "Vittoria importante, giocare contro il Como è sempre complicato, perché palleggiano bene. Soprattutto quando sei in svantaggio devi stare accorto o rischi di capitolare. Ci ha aiutato Maignan, loro sono stati bravi a imbucare a campo aperto col loro portiere. Poi però sono un po' calati e hanno cominciato a sbagliare tecnicamente, anche Modric nel primo tempo era in difficoltà, perché eravamo troppo aperti".

Avete mandato un messaggio all'Inter?

"No, nessun messaggio. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi, mancano ancora tanti punti. Arrivare nelle prime quattro e fare la Champions l'anno prossimo sarebbe un bellissimo risultato. Bisogna stare zitti e pedalare, non parlare e stare concentrati sull'obiettivo finale".

Maignan protagonista stasera e sta per rinnovare.

"Come dico sempre, se ci sono giocatori da 100 milioni e da 1 milione, ci sarà un motivo? Quelli da 100 milioni li tieni in campo e hai più probabilità di vincere le partite. Giusto che il Milan abbia dei grandi giocatori e altri giovani che possano migliorare e si abituano a giocare per vincere".

Leao meglio al centro o sulla sinistra?

"Leao è un giocatore così, che diventa decisivo anche dopo non aver fatto una bellissima partita. Stasera ha avuto delle difficoltà, ma poi ha trovato due guizzi. I giocatori così li devi sfruttare per le loro caratteristiche, sperando che ti facciano vincere le partite. Che parta esterno o da dentro cambia poco, l'importante è che capisca dove sono gli spazi per andare a prendersi la palla".