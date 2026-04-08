La Serie A non ama i giovani: Parma, la più "verde". Napoli, percentuale dello 0%

La Serie A non è un campionato per giovani e ciò si evince dal dato sull'utilizzo degli Under 21. Uno studio condotto dal CIES evidenzia come il nostro torneo non sia particolarmente verde e se consideriamo la Top 5 dei campionati europei, solo il Parma è tra le prime 20 per minutaggio dei giovani.

Ma restringendo il campo alla sola Serie A, qual è la situazione? Il podio è completato da due squadre che lottano per evitare la retrocessione mentre la Juventus è la prima delle big, quarta in classifica. Eloquente il dato del Napoli: 0%. Poco meglio Lazio e Inter.

1. Parma 9.5% di impiego degli Under 21

2. Cagliari 8.6

3. Hellas Verona 7.5

4. Juventus 5.9

5. Bologna 5.5

6. Como 5.4

7. Atalanta 5.2

8. Udinese 5.1

9. Lecce 4.9

10. Genoa 4.5

11. Roma 4.0

12. Cremonese 3.9

13. Fiorentina 3.7

14. Milan 3.2

15. Torino 3.1

16. Sassuolo 2.3

17. Pisa 2.3

18. Inter 0.8

19. Lazio 0.4

20. Napoli 0.0