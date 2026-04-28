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Maldonado: "Sarri a Napoli è sempre il benvenuto. Pure Fabregas e Maresca vanno benissimo"

Maldonado: "Sarri a Napoli è sempre il benvenuto. Pure Fabregas e Maresca vanno benissimo"TUTTO mercato WEB
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Dimitri Conti
Oggi alle 21:58Serie A
Dimitri Conti
Napoli nel mondo
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Ruben Maldonado, ex difensore del Napoli, è stato intervistato nelle scorse ore dall'emittente specializzata sugli azzurri Radio TuttoNapoli: "Rrahmani ormai è diventato molto importante per il Napoli. Peccato che quest'anno ci siano stati tanti infortuni, sia il suo che quello di Buongiorno. Negli ultimi anni il Napoli aveva preso pochissimi gol e quest'anno invece non ha trovato quella sicurezza dietro. Comunque, Rrahmani è un punto di forza".

Si sarebbe mai immaginato nei suoi periodi al Napoli che la società sarebbe riuscita ad arrivare a tali livelli?
"Sì, per quello che aveva in mente De Laurentiis. Si vedeva già che l'intenzione era quella di riportare il Napoli al posto che veramente merita. Sono molto contento per essere stato parte della rinascita del Napoli e vederlo adesso, dopo Coppa Italia e scudetti vinti, mi riempie di gioia".

Per diventare una big anche in Europa, cosa manca al Napoli?
"Quest'anno sembrava quello giusto perché sono stati fatti degli acquisti importanti, però è andata così. Come ho detto prima, hanno penalizzato magari i vari infortuni. Speriamo proprio che arrivino colpi importanti per l'anno prossimo per cercare di lottare per questa Champions che vogliamo tutti. Secondo me manca solo quello".

Considera chiuso il ciclo Conte? Il nome giusto per succedergli è Sarri?
"Sarri è sempre il benvenuto, a Napoli ha fatto cose importanti. Però sento anche altri nomi importanti come Fabregas e Maresca, che sono bravi e soprattutto giovani. Per il Napoli potrebbero andare benissimo. Conte comunque è stata una scelta giusta, ha il carattere per essere l'allenatore del Napoli".

Ascolta l'intervento integrale nel podcast

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