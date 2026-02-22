Ma il Napoli c'è ancora per lo Scudetto? Maldonado: "La Lazio rimontò 9 punti alla Juve"

A cosa può puntare il Napoli in questo rush finale della stagione 2025/26? La squadra di Antonio Conte si appresta ad affrontare l'Atalanta a Bergamo: l'emergenza infortuni non è passata, ma i partenopei vogliono rimanere al passo delle squadre davanti. L'ex difensore del Napoli, Ruben Maldonado, ha parlato della situazione per Hojlund e compagni in una intervista a NapoliMagazine.

"E' vero che il Napoli ha 11 punti di distacco dall'Inter, ma prima deve pensare di poter scavalcare il Milan", ha fatto notare nel rispondere sugli obiettivi per questa seconda parte di annata. "Gli azzurri devono puntare a vincere il più possibile" - ha proseguito - ". Con 13 partite da giocare c'è ancora la possibilità di lottare per lo scudetto, anche se 11 punti di ritardo sono tanti" - ha assicurato.

A rinforzare questo concetto, porta l'esperienza personale: "Penso al mio primo campionato in Italia, nel 1999/2000 ad otto partite dalla fine la Juventus aveva un vantaggio di 9 punti dalla Lazio che poi vinse lo scudetto. Quindi può succedere ancora di tutto. Solo con le vittorie ti avvicini alle prime posizioni e ti allontani dall quinta in classifica per assicurarti il posto in Champions".

Poi sui nuovi arrivati dal mercato di gennaio: "Giovane e Alisson già rappresentano una possibilità in più per Conte, lo hanno già dimostrato in una partita difficile come quella contro la Roma. Ho visto tutta la gara. Dopo il pareggio ho pensato che il Napoli potesse addirittura vincere la sfida. Gli azzurri hanno spinto ma non si sono verificate occasioni concrete per far gol. Alisson e Giovane sono giovani che, con più spazio, potranno dimostrare le loro qualità e la loro forza".