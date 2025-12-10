Maldonado: "Con la Juve è tornato un grande Napoli. Coi rientri occhio alla Champions"

Ruben Maldonado, ex difensore del Napoli, è intervenuto nelle scorse ore su Radio Tutto Napoli, per commentare le ultime vicende di casa azzurra, a partire dalla vittoria per 2-1 di domenica sera contro la Juventus: "Un grande Napoli, ma non solo perché ha conquistato la vetta: è tornato un grande Napoli. Tre vittorie di seguito sicuramente danno fiducia anche ai giocatori, all'allenatore e anche alla tifoseria. Vincere così una partita importante è sicuramente una carica importante".

Adesso per il Napoli arriverà la sfida di Champions League di domani sera sul campo del Benfica. E Maldonado la vede così: "Le partite in Champions non sono mai facili. Secondo me c'è stato un cambio di mentalità anche dei giocatori dopo la sosta: adesso che ci mancano giocatori importanti, come Lobotka, Anguissa, Lukaku, De Bruyne, il Napoli è venuto fuori alla grande. Pensa quando ci saranno anche tutti questi giocatori, secondo me ci sarà un grande Napoli anche per lottare anche per la Champions".

Conclusione sulla difesa a tre del Napoli. Sarà una scelta definitiva, fino al termine della stagione? Si esprime così Maldonado: "Sì, ma non so se sarà definitiva perché vediamo che tutte le partite non sono mai uguali. Però Conte ha trovato una soluzione importante con questa difesa a tre. Io direi che più della difesa a tre, anche è tornato un grande Neres, Lang ha avuto un po' più di minuti in campo, Hojlund dopo l'infortunio che ha avuto, è stato qualche partita senza segnare, ma è tornato alla grande adesso. Quindi io direi che se la squadra ha la mentalità giusta come queste ultime partite, il Napoli non avrà dei problemi".

