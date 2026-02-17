TMW Bryan Roy difende Koopmeiners: "Da quando è arrivato la Juve è stata un disastro sul gioco"

L'ex nazionale olandese Bryan Roy, passato in Italia fra le fila del Foggia, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche delle difficoltà avute da Teun Koopmeiners alla Juventus, dal suo arrivo dall'Atalanta.

Cosa non ha funzionato per Koopmeiners alla Juventus?

"Giocatore fantastico. Difficile dire cosa non abbia realmente funzionato. Certo, è arrivato in un periodo davvero difficile per la Juventus negli ultimi anni. Non è stata la Juventus che dovrebbe essere. Se guardo il modo di giocare beh, è stato un disastro ciò che abbiamo visto in campo rispetto allo status del club, per esaltarsi avrebbe avuto bisogno per esempio di una squadra che facesse un certo tipo di gioco, partendo da dietro. La Roma sarebbe un club davvero perfetto per lui (ride, n.d.r.)".

Quanto è mancato Dumfries all'Inter ed alla Nazionale olandese?

"Nelle ultime stagioni è cresciuto in maniera esponenziale, anno dopo anno, facendo vedere quello che può fare. Basta vedere quanti gol è stato in grado di segnare, oltre agli assist, nonostante fosse un difensore. Sia per l'Olanda che per l'Inter. Si vede quanto manchi all'Inter soprattutto, per ciò che porta in campo, oltre ovviamente che alla Nazionale. Credo leggo che sta sempre meglio e penso che avrà modo di essere determinante in questa stagione".