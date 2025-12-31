Manna: "Napoli e il Napoli mi hanno cambiato la vita". E su Conte: "Il miglior allenatore d'Italia"

"Napoli e il Napoli mi hanno cambiato la vita. Mi è stata data una grande opportunità e ho avuto la fortuna di avere al mio fianco figure fondamentali". Tanto mercato, ma non solo. Il ds Giovanni Manna, nella lunga intervista al Corriere dello Sport si sofferma anche su diversi temi legati all'attualità: "Lavorare con il miglior allenatore d’Italia, Antonio Conte, ti aiuta, ti agevola".

Chi la chiama di più, Conte o De Laurentiis? "Il mister ti lascia lavorare - continua Manna -: ha il suo pensiero, tu lo sai e si cerca di coniugare le esigenze. Con il presidente ci sentiamo spesso nei periodi caldi, ma se la squadra va bene non c’è necessità".

E riguardo al campo, il Napoli è rinato dopo Bologna. "La capacità di rigenerarsi è legata alla capacità che Conte ha di rigenerarla. Abbiamo grandi uomini e grandi valori: senza non avremmo potuto reagire alle difficoltà con questa forza e questa voglia di vincere. Ma davanti c’è un percorso", conclude Manna confermando anche come l'attuale classifica rispecchi i valori del campionato: "Assolutamente sì".