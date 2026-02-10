Napoli, il ds Manna: "Siamo abituati a giocare rimaneggiati, oggi ci giochiamo la semifinale"

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di SportMediaset prima della sfida interna contro il Como valida per l'ottavo di finale di Coppa Italia. Le sue parole: "Non abbiamo alibi, è importante. Teniamo a questa competizione. Ci giochiamo la semifinale con l'Inter. Siamo abituati a giocare rimaneggiati".

Giovane e Santos gli uomini del mercato.

"E' stato complicato, abbiamo scelto di puntare su due ragazzi giovani che hanno margini di crescita. Con ansia li vogliamo vedere, li aspettiamo".

Sull'obiettivo della Coppa Italia.

"A me piacerebbe fare i conti con tutta la rosa. Avrei voluto confrontarmi con tutta la rosa, con scelte diverse ma non è stato possibile. Abbiamo già vinto la Supercoppa, oggi ci giochiamo un altro obiettivo. Siamo usciti in Champions, in campionato siamo in linea con le aspettative, avremmo voluto competere con tutta la rosa ma non è un alibi. Abbiamo un grande gruppo e un allenatore vero. A fine stagione vediamo".