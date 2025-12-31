Manna: "Non sono d'accordo quando si dice che il Napoli è strafavorito per lo scudetto"

Perché il discorso di Conte sulla distanza da Milan, Inter e Juve ha innescato reazioni a catena? A rispondere alla domanda - uno dei temi caldi degli ultimi giorni in Serie A - ci ha pensato direttamente il ds del Napoli, Giovanni Manna: "Non sono d'accordo quando si dice che il Napoli è stra favorito per lo scudetto - afferma il dirigente al Corriere dello Sport -, e non perché vogliamo scaricare pressioni o spostarle su altri: è un dato oggettivo".

"Vengo da una realtà completamente diversa - continua Manna - ed è chiaro che ci sono gap strutturali, ma noi li colmiamo con questi valori che in pochi hanno e che non sempre bastano".

Ma tra Inter, Milan, Napoli, Juve e Roma, chi è favorito per lo scudetto? Manna la pensa così: "È un campionato dove tutti possono perdere con tutti e non c’è ancora un favorito. Il Milan è attrezzato, ha un sola competizione e un grande allenatore come Allegri. Anche la Roma ha un grande allenatore. La Juve ha Spalletti, un altro grande, e ha investito tanto. E poi c’è l’Inter: per me rimane la più forte, perché lo dice la storia e perché ha anche ringiovanito".