Manna sul mercato Napoli. Champions, le conferenze di Chivu e Palladino: le top news delle 22

Domani alle 15 ci sarà la rifinitura della Roma pre Midtjylland che dirà a Gasperini se Paulo Dybala potrà essere convocato già giovedì sera in Europa League. Da ieri il calciatore ha ripreso ad allenarsi parzialmente con il gruppo, aumentando progressivamente i carichi di lavoro e le risposte del campo sono state positive. L'attaccante ha già dato disponibilità ad essere aggregato al gruppo e spera dunque di essere convocato dal tecnico giallorosso. A Trigoria, però, nessuno vuole rischiare di affrettare i tempi, per questo le riserve saranno sciolte domani.

Attraverso i propri canali ufficiali, la FIFA ha confermato le procedure per il sorteggio dei Mondiali 2026, i primi che si disputeranno a 48 squadre, in Canada, Stati Uniti e Messico. Il sorteggio si terrà venerdì 5 dicembre al prestigioso John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington DC. Il calendario aggiornato delle partite, con l’assegnazione di ogni gara a uno stadio e con il rispettivo orario di inizio, sarà pubblicato sabato 6 dicembre (qui la news completa).

Prima della gara contro il Qarabag, il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato a Sky Sport soffermandosi anche sul prossimo mercato di gennaio: "Noi abbiamo fatto un mercato importante in termini numerici e speso abbastanza, ma in mezzo al campo siamo in numero limitato. Gennaio è un mercato di opportunità, vedremo di farci trovare pronti".

"Il bello del calcio è che ci può sempre essere una rivincita". Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, alla vigilia della partita contro l’Atletico Madrid parla così in conferenza stampa (qui le dichiarazioni integrali) tornando sul ko nel derby contro il Milan: "Noi abbiamo messo qualità e determinazione nel derby e forse ci sono mancate un po' di lucidità e fortuna. Abbiamo messo maturità, concentrazione, qualità, ci è mancato forse un pizzico di lucidità sotto porta. Siamo riusciti a togliere al Milan i loro punti forti al 99%, è bastato quell’1% che speriamo di riempire nei prossimi impegni. Domani ci aspetta una partita importante in Champions, sappiamo quanto è difficile in casa loro".

"Sicuramente l'Atletico è un avversario di grande valore, i loro tifosi si faranno sentire e sappiamo cosa significa la partita dopo quello che è successo domenica anche se meritavamo qualcosa in più". Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, alla vigilia della partita contro l’Atletico Madrid parla così in conferenza stampa (qui le dichiarazioni integrali): “L'Atletico sta vivendo un grande momento. Ne parliamo tanto in nazionale, ci sono diversi giocatori che vengono da questa squadra. Non parliamo del futuro, parliamo del presente e di tutto ciò che stanno vivendo”.

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League di domani contro l'Eintracht Francoforte: "Già la parola Champions mette emozione, ma non c'è spazio per quella. Dovremo essere concentrati, l'Eintracht è squadra forte e siamo dentro una competizione importante. Toglieremo l'emozione subito al fischio d'inizio. Vedo i ragazzi che quotidianamente danno tutto, questo mi lascia tranquillo e mi fa ben sperare per il futuro. In questi giorni ho ricevuto grandi risposte, sono orgoglioso di allenare questi ragazzi". (qui la news completa).

Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League sul campo dell'Eintracht Francoforte. Il centravanti riparte nelle sue riflessioni dal gol segnato al Napoli nell'ultimo fine settimana di campionato: "In generale il secondo tempo di Napoli ha dato una grossa spinta, abbiamo ritrovato fluidità e cattiveria come ci mancavano da un po'. Ma soprattutto abbiamo capito che ci siamo, giocando in questo modo possiamo tornare a essere noi". (qui la news completa).