"Marassi torni un inferno": il gladiatore De Rossi guida il Genoa, ma oggi sarà in tribuna

Certamente Daniele De Rossi si aspettava un ritorno diverso. La squalifica, ironia della sorte rimediata proprio a Marassi contro il Genoa nella sua ultima gara in sella alla Roma, costringerà il nuovo tecnico rossoblù a guardare la partita dalla tribuna. Una posizione privilegiata, aveva sottolineato il mister nella sua conferenza stampa di presentazione, poiché dall'alto si possono vedere meglio i movimenti dei giocatori in campo ma sicuramente l'emozione, l'adrenalina che solo il terreno verde ti dà sarà diversa.

Genoa a caccia del primo gol

Voglia di portare a casa i tre punti. Dare continuità a quanto fatto da Murgita e Criscito che hanno battuto il Sassuolo a Reggio Emilia per 2-1 con il gol finale realizzato da Ostigard. Il Grifone non solo non ha mai vinto in casa ma non ha mai segnato e questo può diventare anche un peso che va immediatamente tolto per poi giocare con la mente finalmente più libera.

Marassi torni un inferno

Non fa appelli al pubblico DDR ma, attraverso lo spirito combattivo dei suoi ragazzi che devono essere come dei gladiatori (sempre per rimanere in tema di Roma) vuole portarlo subito dalla sua parte. "Voglio vedere gente che, pur di non perdere, va oltre il proprio sforzo. So che il Genoa non è una tifoseria che dobbiamo portare dalla nostra parte. Non dobbiamo fare appelli ma portarli dalla nostra parte. Dobbiamo far tornare il 'Ferraris' un inferno".