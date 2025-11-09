Maran commenta l'avvio della Fiorentina: "Fasi da cui si deve passare per tornare negli standard"

A RadioFirenzeViola è intervenuto il tecnico di lungo corso Rolando Maran. Queste le sue parole, iniziando dalla situazione attuale in Serie A: “C'è molto equilibrio con molte squadre che lottano per il vertice e squadre come la Fiorentina che lottano in zone cui non sono abituate ma c'è il tempo e ci saranno ancora mille evoluzioni".

La Fiorentina rischia la non abitudine a lottare per la salvezza?

"L'organico è buono e dopo un bravo allenatore ne arriva un altro bravo, purtroppo sono fasi e momenti con risultati che vengono meno e incidono così sul morale ma credo siano solo fasi appunto. A volte bisogna passarci per tornare sui propri standard".

Perché il connubio Pioli-Fiorentina non ha funzionato?

"Da fuori è difficile dirlo, certo non per mancanza di capacità da parte dell'allenatore o dei calciatori, ma ci sono aspetti che incidono come la mancanza di vittoria che pesa molto in quei momenti. Ci sono situazioni non spiegabili da fuori".

Vanoli è quello giusto?

"Premetto che è andato via un allenatore bravo e che stimo molto. Detto questo, Vanoli è un allenatore capace che può tracciare un solco importante per i viola prendendo per mano la squadra".

Cosa pensa della lotta retrocessione?

"De Rossi e Vanoli hanno compiti stimolanti perché sono due squadre che possono tranquillamente raggiungere il loro obiettivi. Era impensabile in estate questa classifica ma sono sicuro che per entrambe le squadra i valori verranno fuori".